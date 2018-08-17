Угроза взрыва: в Америке и Европе экстренно садятся самолеты [ Редактировать ]
В Чили, Перу и Аргентине восемь самолетов экстренно приземлились из-за сообщения о бомбе на борту.
Полиция расследует данные инциденты. Об этом сообщает чилийское радио BioBio.
По данным чилийских правоохранительных органов, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline.
Ранее мы писали о том, что в США мужчина врезался самолетом в собственный дом.
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