Засуджені росіяни просять обміняти їх на українських політв'язнів - Денисова [ Редактировать ]
Росіяни продовжують подавати заяви щодо обміну їх на українських бранців Кремля. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила українська омбудсмен - Людмила Денісова.
За минулу добу надійшло ще 7 звернень на ім'я президента РФ із проханням повернути їх на територію Росії, обмінявши на одного з українських політв'язнів. Загалом, за словами Денісової таких звернень вона отримала вже 22.
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