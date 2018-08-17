Загалом, за словами Денісової таких звернень вона отримала вже 22

Росіяни продовжують подавати заяви щодо обміну їх на українських бранців Кремля. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила українська омбудсмен - Людмила Денісова.

За минулу добу надійшло ще 7 звернень на ім'я президента РФ із проханням повернути їх на територію Росії, обмінявши на одного з українських політв'язнів. Загалом, за словами Денісової таких звернень вона отримала вже 22.