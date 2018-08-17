Без втрат минула попередня доба на фронті. Було 6 обстрілів, один з них - із важкого озброєння. Прицільний вогонь окупанти вели неподалік Кримського, Луганського та Красногорівки.

Тут ворог застосовував БМП, гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.