Доба на Донбасі минула без втрат [ Редактировать ]
Без втрат минула попередня доба на фронті. Було 6 обстрілів, один з них - із важкого озброєння. Прицільний вогонь окупанти вели неподалік Кримського, Луганського та Красногорівки.
Тут ворог застосовував БМП, гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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