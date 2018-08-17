Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Во Франции грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились дети. В результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщает L'Union.
Водитель остановил автобус на обочине из-за необходимости заменить колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не увидел транспортное средство и врезался в него.
#accident de la route, Villers-Agron-Aiguizy, sur lA34,. Camion renversé après avoir percuté un bus de passagers en panne à l’arrêt @F3Picardie pic.twitter.com/L4iPsvvOJ6— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 августа 2018 г.
ДТП произошло на трассе Париж - Реймс в регионе Пикардия. Автобус перевозил детей от 3 до 13 лет, всего в нем находилось 45 человек.
#accident de la route, Villers Agron sur l’A34, @F3Picardie pic.twitter.com/JbZ6nITAVx— France 3 Champagne-Ardenne (@France3CA) 16 августа 2018 г.
Среди пострадавших - двое взрослых и семеро детей. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные, говорится в сообщении.
Водитель грузовика был задержан. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.
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