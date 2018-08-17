Порошенко обговорив з Меркель мирне врегулювання ситуації на Донбасі [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глави держав обговорили мирне врегулювання ситуації на Донбасі, а ще енергетичну загрозу "Північного Потоку-2". Але головною темою розмови було звільнення українських бранців.
Для цього Порошенко готовий помилувати російських злочинців, засуджених в Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила представник президента в Тристоронній контактній групі - Ірина Геращенко.
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