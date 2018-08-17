Нові зведення з передової бойовики три десятки разів обстріляли позиції Об'єднаних сил попередньої доби. Російські найманці били з гранатометів та кулеметів населені пункти уздовж всієї лінії розмежування.

Подекуди застосовували БМП. З "Градів" окупанти атакували захисників Світлодарська. Від ранку противник майже 10 разів відкривав вогонь по оборонцях Мар'їнки і Водяного. Втрат серед українських бійців немає.