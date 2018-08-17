У Харкові на ботулізм занедужало подружжя. Обоє їли в'ялену рибу. Жінка - в реанімації, чоловіка врятувати не вдалося. Бо сироватки від недуги в області немає, а з Києва її доправили надто пізно.

До харківської інфекційної лікарні подружжя потрапило в понеділок. У тяжкому стані. Напередодні їли в'ялену рибу.

"У них явные были клинические проявления. Именно ботулизма. Чаще всего это проявляется с того, что изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами. Или двоение. У них у обоих это было. Температуры при этом нет", - говорить Лариса Маркуш в. о. завідувача відділення інтенсивної терапії Харківської обласної інфекційної лікарні.

Найтяжчий стан був у чоловіка. За його життя медики боролися дві доби. Проте врятувати так і не змогли.

"Вони отримали терапію антитоксином специфічним протиботулінічним, патогенетичну терапію, дихальну підтримку. Ну але на жаль, чоловік, який імовірно отримав більшу дозу токсину, більше з'їв тараньки, він, на жаль, вчора пішов з життя", - говорить Володимир Корсунов завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Жінка четвертий день у реанімації. Дихати може лише через кисневу маску. Їй значно краще, але прогнозів лікарі не дають. Обом ввели антитоксин. Втім, зробили це лише через вісім годин. Бо своїх препаратів у Харкові немає. На всю країну їх закупили лише 12 доз. І всі зберігаються в Києві.

"А чому в Харкові не було антитоксину. Ну це запитання не для Харкова. Його немає в Харкові, він є тільки в Києві. Чому так? На жаль. Це запитання до керівництва медициною взагалі", - говорить Володимир Корсунов завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Поліція вже знайшла магазин у Валкіському районі, де сім'я придбала отруйних лящів. Розпочали перевірки. Своє інспектування проводять і фахівці Держпродспоживслужби. Риби в ньому вже немає. Власник розповів, що ті три лящі, які купила постраждала родина, то і був увесь товар. Та порушення все ж знайшли.

"Документи були декларація виробника, але на сьогоднішній день відповідно до законодавства продукція повинна надходити за товарно-транспортною накладною. Її не було", - говорить Ірина Христоєва в. о. першого заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Власник магазину за неоформлені документи - заплатить штраф. А в Держпродспоживслужбі продовжують шукати базу, яка постачала неякісну рибу.