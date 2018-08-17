Скандальний вердикт. У Черкасах вбивця отримав п'ять років умовно. Судді змінили початкову статтю на м'якшу. Про деталі цієї гучної справи розкажуть наші кореспонденти.

На цих кадрах Сергія Бондаренка з нічного клубу стусанами виводить призер змагань з боїв без правил Ілля Новіков, і вже на вулиці завдає смертельних ударів. Через рік - суд першої інстанції відправляє Новікова за ґрати на вісім років за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті". Ще за рік, засідання апеляційної комісії - адвокат убивці вимагає перекваліфікувати статтю на більш м'яку, а прокурор наполягає на максимальному терміні.

"За обставин, за способом вчинення даних кримінальних правопорушень, з зухвалістю вчинення, при наявності стількох тілесних ушкоджень. Вважаю, що міра покарання являється занадто м'якою", - говорить Максим Очеретяний, прокурор відділу прокуратури Черкаської області.

Майже за два роки судових розглядів Новіков не провів під вартою ні дня весь цей час він доволі умовно перебував під домашнім арештом. На цьому відео син бізнесмена відпочиває в одному з черкаських кафе.

На апеляційному засіданні Новіков наполягає - умов домашнього арешту не порушував і навіть проходив лікування. Далі видавлює із себе каяття.

"Это от сердца. Я хочу быть, могу быть полезным потерпевшим, я готов помогать в том, что они захотят. Я хотел бы что б мне дали больше свободы и возможностей", - говорить Ілля Новіков, підсудний.

Після цього суддя оголошує угоду між Новіковим і родичами загиблого Сергія за якою - рідні претензій до нього більше не мають. І засуджує Новікова до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Держобвинувач не розуміє - Як судді могли перекваліфікувати статтю на - "вбивство з необережності".

"Ми переконувалися і в апеляційному суді і в суді першої інстанції - це було саме безпосереднє відео, як відбувалися події, саме умисел їх спричинення", - говорить Максим Очеретяний.

Юрист Олександр Галкін запевняє, що угода батьків загиблого та його вбивці не могла вплинути на пом'якшення вироку, а на перекваліфікацію статті - і поготів.

"Людини вже немає, але різниця в санкції, у відповідальності за це правопорушення а це вже складова для корупції", - говорить Олександр Галкін, юрист.

Прокуратура планує оскаржити рішення у Верховному суді. Щоправда, слідчі побоюються, що поки справа дійде до касації, підсудний може втекти з країни.