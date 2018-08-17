В Лукьяновском следственном изоляторе сменилось руководство. Однако, имя нового руководителя пока не названо - его представят общественности 17 августа. Об этом в эфире 112 Украина сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак.

Вместе с тем, Маслак заявил, что не может точно утверждать, было ли руководство уволено или ушло в отставку по собственному желанию. Также он не комментирует, связано ли увольнение с бунтом экс-бойцов Торнадо и передачей им запрещенных предметов работниками СИЗО.

"На данный момент я не могу сказать, уволили ли руководство, или оно ушло в отставку по собственному желанию, потому что уже поздний час и я не могу точно узнать все детали. Единственное, что могу подтвердить, что действительно будет новое руководство и уже завтра я смогу сообщить - было ли это связано именно с событиями, которые имели место 9 августа в стенах киевского изолятора, или с тем, что руководство СИЗО пошло в отставку по собственному желанию... Завтра будет новый руководитель, фамилию этого человека я знаю, он работал в системе", - заявил Маслак.

Он добавил, что руководство СИЗО будет нести ответственность в соответствии с законодательством, если подтвердится факт, что оно владело информацией о передаче запрещенных предметов.

"Если согласно их заявлений будет информация о том, что руководство СИЗО владело этой информацией и также как-то, возможно, помогало - конечно, что и руководство СИЗО будет нести ответственность. Увольнение или заявление об отставке не освобождает лицо от ответственности", - заявил Маслак.

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