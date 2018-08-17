Руководство Лукьяновского СИЗО уволили [ Редактировать ]
В Лукьяновском следственном изоляторе сменилось руководство. Однако, имя нового руководителя пока не названо - его представят общественности 17 августа. Об этом в эфире 112 Украина сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак.
Вместе с тем, Маслак заявил, что не может точно утверждать, было ли руководство уволено или ушло в отставку по собственному желанию. Также он не комментирует, связано ли увольнение с бунтом экс-бойцов Торнадо и передачей им запрещенных предметов работниками СИЗО.
"На данный момент я не могу сказать, уволили ли руководство, или оно ушло в отставку по собственному желанию, потому что уже поздний час и я не могу точно узнать все детали. Единственное, что могу подтвердить, что действительно будет новое руководство и уже завтра я смогу сообщить - было ли это связано именно с событиями, которые имели место 9 августа в стенах киевского изолятора, или с тем, что руководство СИЗО пошло в отставку по собственному желанию... Завтра будет новый руководитель, фамилию этого человека я знаю, он работал в системе", - заявил Маслак.
Он добавил, что руководство СИЗО будет нести ответственность в соответствии с законодательством, если подтвердится факт, что оно владело информацией о передаче запрещенных предметов.
"Если согласно их заявлений будет информация о том, что руководство СИЗО владело этой информацией и также как-то, возможно, помогало - конечно, что и руководство СИЗО будет нести ответственность. Увольнение или заявление об отставке не освобождает лицо от ответственности", - заявил Маслак.
Ранее мы писали о том, что в НАБУ уволили двух детективов.
по теме
КНДР выдвинула США новое требование
В КНДР настаивают на подписании США мирного договора
При экс-министре обороны Гриценко Украина теряла стратегические заводы оборонпрома - експерт
В Украине отраслевая оборонная госпрограмма в течение 2017-2022 годов предусматривает выделение более чем 9 млрд грн
Как получить субсидии в новом году
В Министерстве социальной политики Украины напомнили о новых правилах назначения субсидий на коммуналку
Антикоррупционный суд: в ЕС приняли заявление
Европейская служба внешних действий (ЕСВД) ждет начала работы антикоррупционного суда до конца текущего года
КНДР отвергает все предложения США о денуклеаризации
Все предложения Соединенных Штатов Америки по денуклеаризации Северной Кореи были отклонены Пхеньяном