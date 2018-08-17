Талисман на 2018 год для каждого знака зодиака [ Редактировать ]
Талисман - предмет, который приносит удачу человеку и оберегает его от жизненных невзгод. У каждого должен быть свой талисман. Астрологи утверждают, что подбирать его лучше, опираясь на знак зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет Zen.
Овен
Огненному Овну необходим талисман, связанный с его стихией. Если огонь придает энергии, сил и прибавляет эмоциональности Овну, то талисманы из дерева, напротив, внесут гармонию, стабильность и душевное спокойствие в жизнь непокорного Овна. Также прекрасным талисманом станет золотое украшение или статуэтка.
Телец
Упрямым и целеустремленным Тельцам необходимо усмирить свой пыл, направить свою энергию в нужное русло. В этом им прекрасно помогут талисманы в виде визитницы, брелка с изображением дерева или статуэтки из глины. Вообще будет лучше, если вы сами сделаете себе талисман, так вы зарядите его своей энергией. Материалы, способствующие привлечению удачи - глина, керамика и золото.
Близнецы
Двуликим Близнецам следует избегать чрезмерной эмоциональности и нервозности. Необходимо спокойствие, душевная гармония и уверенность в себе. В это вам прекрасно помогут талисманы в виде фигурок птиц, спокойных музыкальных инструментов, типа арфы, кулон или подвеска в виде замочка с ключиком. Чтобы привлечь успех и удачу не забудьте о камнях-талисманах.
Рак
Чтобы справиться со сложностями и проблемами, с которыми столкнутся Раки, им следует успокоить свою эмоциональность и привести нервы в порядок. Отличными талисманами для Раков станут кулоны, статуэтки, фигурки в виде веера и глобуса. Носите с собой носовой платок только светлого цвета. Так вы будете всегда держать под контролем свои чувства и эмоции.
Лев
Львам необходим постоянный энергетический заряд. Из-за своей активности они обречены на потерю сил и жизненных ресурсов. Восполнить утрату энергии и избавиться от негативных мыслей помогут такие талисманы, как статуэтки в виде хищных животных, кулоны в виде молнии, значки в виде лампочки. Желательно, чтобы талисманы были выполнены из золота или имели желтый, золотистый цвет.
Дева
Нежным и прагматичным Девам необходим оберег от недоброжелателей и завистников. Уберечь от неприятности помогут талисманы, выполненные из бумаги, натуральной ткани (хлопок или лен) или глины, в виде винтажных билетов, денег, статуэтки в виде ангелов, крылышек. Особую силу приобретут обереги, если будут сделаны своими руками или подарены близким человеком.
Весы
Весам необходима гармония и спокойствие. Они тратят много времени на их поиски. Подарят душевное спокойствие и удачу талисманы в виде шкатулок и ракушек. Обратите внимание на материал - это должен быть природный минерал. Прекрасно подойдут камни, стекла, кораллы или дерево. Это должен быть обязательно природный, естественный материал.
Скорпион
Страстны и гиперактивным Скорпионам следует умерить свой пыл, иначе велика вероятность наломать дров. Чтобы стать спокойнее, уравновешеннее и скромнее Скорпионам необходимы амулеты в виде четких геометрических форм и линий. Прекрасным оберегом станут керамические, золотые, деревянные пирамиды, песочные часы, весы.
Стрелец
Рискованные и активные Стрельцы рискуют попасть в неприятные ситуации, чтобы избежать этого вам следует успокоиться, пересмотреть жизненные ориентиры и планы. в этом прекрасно помогут талисманы в виде фигурок глаза, звезды, выполненная из оникса или яшмы. Отдайте предпочтение украшениям из серебра.
Козерог
Козерогам следует избавляться от негативных мыслей и депрессии. Кроме того, следует разобраться в своих жизненных планах и понять чего вы хотите на самом деле. Поднять настроение и принести удачу смогут амулеты в виде колокольчика, кулоны в виде конверта, статуэтки лестницы. Оберег может быть изготовлен из нескольких материалов и лучше использовать разные цвета.
Водолей
Креативные и открытые Водолеи рискуют закрыться из-за постоянных разочарований и неприятностей. Недоброжелатели будут строить вам козни. Чтобы избежать этого используйте талисманы в в виде вееров, фигурки ангелов, птиц, самолетов, статуэтки башни, сунднука, кулоны в виде раскрытой книги или крылышек.
Рыбы
Чувственные Рыбы рискуют стать вовлеченными в чьи-то интриги и закулисные игры. Рыбам необходима уверенность в себе и поднятие самооценки,в этом помогут спокойные обереги в виде плавных, спокойных линий, неопределенные, абстрактные фигуры, кулоны в виде иероглифов и узоров, подвески и брелки с орнаментом и знаками.
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