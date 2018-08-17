Вірус Ебола вбив 42 людини у Конго [ Редактировать ]
Спалах вірусу Ебола в Конго. Від недуги з початку серпня загинули вже 42 людини. Загалом зафіксовано 66 випадків зараження. Люди в паніці намагаються втекти із поселень - осередків інфекції.
Утім влада заборонила пересуватися без спеціальних перевірок - щоб запобігти поширенню вірусу. Медики застосовують експериментальну вакцину, роблять щеплення усім, хто контактує з хворими.
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