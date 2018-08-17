За легендою, невідомі в одному з вагонів захопили заручників

У Дніпровському метрополітені СБУ напередодні провела навчання. Тренувалися знешкоджувати терористів і звільняти заручників. Все було максимально наближено до реальності.

За легендою, невідомі в одному з вагонів захопили заручників. Погрожували підірвати станцію підземки.

До спецоперації залучили співробітників СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, правоохоронців та надзвичайників. Зрештою, людей звільнили. Також відпрацювали послідовність дій кожної із служб у разі диверсій та терактів.