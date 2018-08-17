У метро Дніпра СБУ знешкодила терористів [ Редактировать ]
У Дніпровському метрополітені СБУ напередодні провела навчання. Тренувалися знешкоджувати терористів і звільняти заручників. Все було максимально наближено до реальності.
За легендою, невідомі в одному з вагонів захопили заручників. Погрожували підірвати станцію підземки.
До спецоперації залучили співробітників СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, правоохоронців та надзвичайників. Зрештою, людей звільнили. Також відпрацювали послідовність дій кожної із служб у разі диверсій та терактів.
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