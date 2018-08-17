Уламки літака, що розбився 72 роки тому, знайшли у швейцарських Альпах. Аварія сталася ще 1946. Тоді через негоду літак, що прямував до італійської Пізи змінив маршрут, а потім невдало приземлився в горах.

Чотири пілоти і вісім пасажирів уціліли. За кілька днів їх знайшли рятувальники, борт залишився на місці аварії. Уламки виявили, коли крига на альпійських піках через аномальну спеку в Європі почала масово танути.