В Альпах знайшли уламки загубленого літака

Уламки літака, що розбився 72 роки тому, знайшли у швейцарських Альпах. Аварія сталася ще 1946. Тоді через негоду літак, що прямував до італійської Пізи змінив маршрут, а потім невдало приземлився в горах