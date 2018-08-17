У аеропорту Маніли відірвався двигун у літака [ Редактировать ]
В аеропорту Маніли під час посадки відірвався двигун у літака китайської авіакомпанії. Через зливу "Боїнг" не зміг вдало приземлитися і викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Ніхто не постраждав. Усіх пасажирів та членів екіпажу евакуювали.
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