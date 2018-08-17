ДТП на півночі Франції. Вантажівка в'їхала у пасажирський автобус. На момент удару всередині перебували понад 4 десятки дітей віком від 3 до 13 років. Двоє зазнали важких травм.

За даними місцевих ЗМІ, кермувальник автобуса зупинився, щоб замінити колесо, в якому спустило шину. Водій ваговозу не помітив транспорт і врізався в нього.