В Запорожье разыскивают 34-летнюю Викторию Притуляк. Еще 14 августа около 8.00 женщина вышла из отделения Запорожской областной больницы. С тех пор ее не видели, а мобильный выключен. Об этом в Facebook сообщила сестра пропавшей Елена Притуляк.

В последний раз телефон женщины был в сети в районе баз отдыха на "Волне". 16 августа, три десятка человек все осмотрели, но женщины там не было.

Но нашелся человек, который подтвердил, что видела похожую женщину в окрестностях. Полиция и неравнодушные люди опрашивали прохожих на улице и вышли на след. На бульваре Шевченко, в заброшенном здание бывшего ресторана "Россия" дети нашли мобильный телефон Светланы, а полиция вместе с собаками - шлепанец пропавшей.

Свидетели говорят, что видели Викторию Притуляк, сначала на центральном пляже, позже на бульваре Шевченко возле магазина "Апельмон". Женщина вела себя очень странно, гуляла сама, ее поведение было похоже на неадекватное.

Сейчас родные и полиция проверяют больницы города. Надеются, что прохожие заметили ее и вызвали скорую. Всех, кто видел женщину, просят обращаться в полицию.

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