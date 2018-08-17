"Пули пролетели над головами": патруль ОБСЕ попал под обстрел [ Редактировать ]
Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ утром 16 августа попал под обстрел вблизи населенного пункта Гольмовский, расположенном на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.
Группа в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях осуществляли патрулирование с целью содействия установлению режима прекращения огня и осуществления мониторинга его соблюдения, говорится в отчете ОБСЕ.
"Трое членов патруля Миссии находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Вооруженный автоматом член вооруженных формирований и рабочий КП "Компания "Вода Донбасса" беседовали с наблюдателями, тогда как двое других вооруженных членов вооруженных формирований (с автоматами) и двое рабочих КП "Компания "Вода Донбасса" сидели в припаркованном неподалеку фургоне. В 09:14 трое членов патруля СММ, находившиеся снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах на север, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах на южный-юго-восток, после чего раздались около 10 выстрелов со стрелкового оружия по 100-150 метров на север и северо-запад. По оценке, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля Миссии, которые находились снаружи автомобилей", - говорится в сообщении.
Наблюдатели немедленно покинули этот район и вернулись на передовую патрульную базу в неподконтрольной Украине Горловке. Об этом инциденте СММ проинформировала группу украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации и вооруженные формирования, а также обратилась с просьбой разобраться с ним.
Ранее мы писали о том, что сепаратисты 30 раз открывали огонь по украинским позициям.
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