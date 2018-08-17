Киевская юрфирма Aequo стала участником Глобального договора ООН [ Редактировать ]
Украинская юридическая фирма Aequo присоединилась к Глобальному договору ООН - крупнейшей международной инициативе ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, - сообщает Aequo.
"Данное присоединение укрепляет приверженность Aequo устойчивому развитию и верховенству права, которые лежат в основе нашего видения, миссии и стратегических целей", - говорит Денис Лысенко, управляющий партнер.
Участие Aequo в Глобальном договоре ООН стало возможным благодаря внедрению в компании принципов Глобального договора в собственную стратегию, политику и подходы, а также поддержанию соответствующей корпоративной культуры.
"В Aequo мы постоянно стремимся улучшать нашу практику ведения бизнеса в соответствии с Договором. Наша цель - понимать потребности наших клиентов, обеспечивать высокое качество услуг и превосходить их ожидания. Достичь этого возможно лишь разделяя общие ценности и стремясь использовать ресурсы ведущей юридической фирмы в Украине, чтобы внести свой позитивный вклад в развитие бизнес-сообщества и общества в целом", - прокомментировала Анна Бабич, партнер.
Глобальный договор ООН основан в 2000 году и включает в себя свыше 9800 компаний из более чем 160 стран. Объединяет компании, агентства ООН, трудовые и общественные организации с целью поддержки 10 принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции.
по теме
Китай удерживает около 1 млн уйгуров в тайных лагерях - ООН
Китайские власти удерживают около 1 миллиона этнических уйгуров в тайных лагерях
КНДР продолжает разработку ядерной программы - ООН
Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы
В Киеве на стройке задержали 40 человек с оружием
В пятницу, 17 августа, столичная полиция предотвратила конфликт вокруг строительства в Дарницком районе
Выходные в Киеве: куда пойти 18-19 августа (афиша)
Выходные - это отличный повод не засиживаться дома
Супрун предупредила об опасности табачного продукта iQOS
Сегодня в мире нет убедительных свидетельств безопасности любых электронных сигарет, в том числе технологии "heat-not-burn"