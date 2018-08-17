Украинская юридическая фирма Aequo присоединилась к Глобальному договору ООН - крупнейшей международной инициативе ООН для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, - сообщает Aequo.

"Данное присоединение укрепляет приверженность Aequo устойчивому развитию и верховенству права, которые лежат в основе нашего видения, миссии и стратегических целей", - говорит Денис Лысенко, управляющий партнер.

Участие Aequo в Глобальном договоре ООН стало возможным благодаря внедрению в компании принципов Глобального договора в собственную стратегию, политику и подходы, а также поддержанию соответствующей корпоративной культуры.

"В Aequo мы постоянно стремимся улучшать нашу практику ведения бизнеса в соответствии с Договором. Наша цель - понимать потребности наших клиентов, обеспечивать высокое качество услуг и превосходить их ожидания. Достичь этого возможно лишь разделяя общие ценности и стремясь использовать ресурсы ведущей юридической фирмы в Украине, чтобы внести свой позитивный вклад в развитие бизнес-сообщества и общества в целом", - прокомментировала Анна Бабич, партнер.

Глобальный договор ООН основан в 2000 году и включает в себя свыше 9800 компаний из более чем 160 стран. Объединяет компании, агентства ООН, трудовые и общественные организации с целью поддержки 10 принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции.