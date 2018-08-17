Туры в Турцию пользуются повышенным спросом среди украинских путешественников, которые хотят отдохнуть на одном из зарубежных курортов по приемлемой стоимости. Таким образом, вы сможете провести незабываемый отпуск на побережье Эгейского моря по выгодной цене.

Туры в Турцию пользуются повышенным спросом среди украинских путешественников, которые хотят отдохнуть на одном из зарубежных курортов по приемлемой стоимости. Таким образом, вы сможете провести незабываемый отпуск на побережье Эгейского моря по выгодной цене.

На курортах этой восточной страны отдыхающий найдет все, что нужно для проведения комфортного досуга. Здесь можно подобрать современный отель на любой вкус. Отдохните на Анталийском побережье или посетите экскурсионный тур в Стамбул. Приобрести выгодную путевку по одному из акционных предложений можно на популярном сайте Farvater.travel.

Экскурсионные туры в Турцию

Экскурсионные туры в Турцию - это отличная возможность ознакомиться с богатым культурным наследием страны. Здесь вы сможете отправиться в увлекательное путешествие, разработанное с учетом ваших личных пожеланий.

Если вы не любите проводить время на солнце, интересные экскурсии могут стать отличным вариантом для вашего отпуска. Постарайтесь определиться заранее с теми достопримечательностями, которые вы хотите увидеть. Это поможет окончательно определиться с курортом.

Интересные места в Турции

Стамбул - известный европейский город и одновременно столица Турции. Именно здесь расположена знаменитая Голубая мечеть. Также в этом городе находятся такие достопримечательности, как:

Архитектурный комплекс Сулеймана;

Большой базар;

Галатская башня - одна из самых высоких в Стамбуле;

Босфорский пролив;

крепость Едикуле;

акведук Валента;

Анатолийская крепость;

бухта Золотой Рог.

Комплекс Сулеймана - одно из самых посещаемых мест в городе. Также большой популярностью пользуется дворец Долмабахче. Роскошное убранство этого дворца свидетельствует о былом величии Турции.

Турция также славится своими нерукотворными достопримечательностями. Среди наиболее интересных объектов - город Памуккале со знаменитыми минеральными источниками.