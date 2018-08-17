Житель Миколаївщини ростив коноплі для годування кролів [ Редактировать ]
Майже 300 кущів конопель знайшли правоохоронці на присадибній ділянці жителя Миколаївщини. Господар запевняв, що вирощував їх для годування кролів.
Утім, тварин на подвір'ї поліцейські не знайшли, натомість за двометровим парканом було кілька теплиць із вентиляцією та крапельним поливом.
Наркозілля вилучили та передали на експертизу. Орієнтовна вартість цього "врожаю" на чорному ринку близько 12 мільйонів гривень. За такий "агробізнес" ділку загрожує до 7 років ув'язнення.
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