Сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 50 років

Сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 50 років. Його життя трагічно обірвалося у ДТП взимку 2015. До дня народження музиканта "Укрпошта" випустила марки з його портретом, а сьогодні Головпоштамп проставить на них відбиток підпису Кузьми.

Те саме зроблять і у Львові. А в міжнародному центрі "Артек" діти традиційно малюватимуть вітальні листівки цьогоріч під пісню "Мам".