"Укрпошта" присвятила марку Кузьмі Скрябіну [ Редактировать ]
Сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 50 років. Його життя трагічно обірвалося у ДТП взимку 2015. До дня народження музиканта "Укрпошта" випустила марки з його портретом, а сьогодні Головпоштамп проставить на них відбиток підпису Кузьми.
Те саме зроблять і у Львові. А в міжнародному центрі "Артек" діти традиційно малюватимуть вітальні листівки цьогоріч під пісню "Мам".
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