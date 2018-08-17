Таксист устроил ДТП и убил пассажира: шокирующие подробности [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева таксист врезался в ограждение. В результате аварии погибла девушка, которая была его пассажиром. По предварительной информации, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает "Информатор".
Правоохранители установили, что водитель Opel Astra двигался по проспекту Леся Курбаса в сторону бульвара Вацлава Гавела. Мучина не справился с управленим, вылетел с проезжей части и врезался ограждение моста. В результате аварии пассажир - 41-летняя жительница Черниговской области - от полученных травм скончалась в "скорой".
Правоохранители задержали 37-летнего виновника аварии. Но он отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Однако по предварительному заключению врача-нарколога, человек находился под воздействием наркотиков. Открыто уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что в Одессе таксист перевозил пассажиров в багажнике.
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