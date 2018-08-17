В пятницу, 17 августа, над Киевом пронеслись несколько истребителей. Также были замечены военные вертолеты. Об этом сообщают очевидцы.

Фото: очевидец

Горожан сильно взволновало зрелище, но они успокаивали себя тем, что идет подготовка к параду ко Дню независимости Украины, который пройдет 24 августа.

Фото: очевидец

В то же время начальник управления коммуникации и прессы ведомства Алексей Чернобай заявил "Информатору", что информации о том, что в военном параде будет задействована авиатехника пока нет. А вот учения проходят постоянно.

"Сейчас идут подготовительные работы, решаются организационные моменты. Точный перечень того, что можно будет увидеть на параде можно будет увидеть только на генеральной репетиции 20 августа", - сообщает Чернобай.

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