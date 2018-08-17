В Кабмине созвали экстренное заседание [ Редактировать ]
Кабинет министров провел внеочередное заседание без премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.
"Председательствовал Кубив (первый вице-премьер-министр Степан Кубив). По поручению премьера", - уточнил собеседник.
Общественности про заседание не сообщали, трансляции не было. Однако, как утверждают собеседники, оно не было закрытым.
По словам собеседника, членам Кабмина сообщили накануне, 16 августа вечером.
На заседании рассматривались вопросы о проведении Дня Независимости, финансирования шахт и задолженности шахтерам.
"Какое-то странное заседание", - добавил один из членов правительства.
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