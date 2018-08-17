Высчитать свое счастливое число при помощи нумерологии очень просто. Ваше счастливое число - это ваше число рождения. Если, например, вы родились 3 числа, то тройка является вашей цифрой удачи.

Тем, у кого число рождения составляет две цифры (10, 11, 12, 13, и так далее) нужно сложить его составляющие. Например, счастливым числом человека, рожденного 12 числа будет цифра 3. (1+2 = 3).

После того, как вы найдете свою цифру удачи, вам останется только узнать его значение и то, какую удачу оно притягивает.

Значение счастливых чисел в нумерологии рождения:

Единица притягивает к вам удачу во всех начинаниях. Она помогает вам в самых сложных ситуациях. Используйте эту цифру тогда, когда вам необходимо принять решение.

Двойка. Вам часто везет. Порой вы оказываетесь в нужное время в нужном месте, что и приводит вас к успеху. Старайтесь использовать свое счастливое число в номере телефона или номере кредитных карт - это поможет привлечь деньги.

Тройка. Вам везет тогда, когда вы уверены, что все потеряно. Вам необходимо чаще использовать эту цифру в быту: повесьте три картины, или носите с собой три ключа.

Четверка. Это число поможет вам избежать финансового кризиса, нестабильности и конфликтов. Решайте все важные вопросы в четвертый день недели и составляйте планы каждый месяц четвертого числа.

Пятерка. Данное число в нумерологии рождения символизирует активность, славу и признание. Вам везет с людьми. Храните в копилке или кошельке побольше пятаков, и тогда судьба будет благосклоннее к вам.

Шестерка. Вам везет в игре, в моменты риска и неожиданностей. Вы - баловень судьбы! Используйте шестерку везде, где это возможно, тогда она будет привлечет к вам удачу.

Семерка. Это число помогает обрести мудрость. Семерка убережет от ошибок и подскажет верное решение. Доверяйте всему, что связано с этим числом.

Восьмерка. Вам везет в любви. Используйте восьмерку при выборе даты свадьбы, переезда или зачатия ребенка.

Девятка. Вам везет в познании и учебе. Вы легко можете освоить язык или без особого труда научиться играть на любом музыкальном инструменте. Используйте девятку в обучении, тогда для вас не будет ничего невозможного.

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