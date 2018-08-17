Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2018 год, которым госшахтам дополнительно выделяется 1,4 миллиарда гривен дотаций для погашения задолженности по зарплате горнякам.

Реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда горняков, сообщает пресс-служба главы государства.

"Законом также расширены источники формирования средств для финансирования указанной государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

17 августа Кабмин провел тайное заседание, на котором, в том числе, рассматривался вопрос о выплате зарплат шахтерам.