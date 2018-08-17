В одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена. Фото: Daily Mail.

Джин, в составе которого присутствует коллаген - белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, выпустил британский алкогольный бренд Young in Spirit’s.

Напиток обладает сладким цветочным ароматом и приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца, сообщает Daily Mail.

В одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена, который чаще встречается в продуктах по уходу за кожей.

Одна бутылка Collagin Pink Rose стоит 36,9 фунтов стерлингов (около 48 долларов или 1300 гривен).

Также оказалось, что алкоголь полезен творческим людям.