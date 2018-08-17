Омолаживающий алкоголь поступил в продажу (фото) [ Редактировать ]
Джин, в составе которого присутствует коллаген - белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, выпустил британский алкогольный бренд Young in Spirit’s.
Напиток обладает сладким цветочным ароматом и приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца, сообщает Daily Mail.
В одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена, который чаще встречается в продуктах по уходу за кожей.
Одна бутылка Collagin Pink Rose стоит 36,9 фунтов стерлингов (около 48 долларов или 1300 гривен).
Также оказалось, что алкоголь полезен творческим людям.
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