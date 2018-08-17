ДТП у Києві: водія-вбивцю запідозрили у вживанні наркотиків [ Редактировать ]
У Києві затримали водія, який насмерть збив жінку. Аварія сталася цієї ночі.
Таксист не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, яким саме йшла жінка, вона загинула.
Здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків чоловік відмовився, але лікар нарколог і без експертизи встановив, що чоловік був під дією наркотиків.
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