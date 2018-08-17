У Києві затримали водія, який насмерть збив жінку. Аварія сталася цієї ночі.

Таксист не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, яким саме йшла жінка, вона загинула.

Здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків чоловік відмовився, але лікар нарколог і без експертизи встановив, що чоловік був під дією наркотиків.