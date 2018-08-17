У Києві затримали озброєних "тітушок" [ Редактировать ]
Кілька десятків озброєних чоловіків затримали в столиці.
Патрульні помітили біля одного з будівництв майже 80 молодиків спортивної статури, які підозріло поводились. Хлопці вочевидь готували заворушення, бо у всіх були спецзасоби - щити, гумові палиці і зброя. Тож копи викликали підтримку. Коли приїхали спецпризначенці - молодики кинулися тікати. Спочатку затримали близько 40 осіб, а згодом - і решту.
"Доставлені - віком від 18 до 40 років з різних регіонів України. Свою причетність до скоєння будь-яких протиправних дій вони заперечують, але у декілька з них нами були виявлені договори щодо здійснення "охоронної діяльності", - повідомив Віктор Нечитайло, в. о. начальника ГУ НП у Києві.
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