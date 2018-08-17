Виїхала на виклик - отримала стусана в обличчя. У Рівному чоловік напав на лікарку "швидкої" допомоги. Побив так, що жінка сама потрапила до лікарні. Як захистити медиків від неадекватних пацієнтів - далі в сюжеті.

"В мене розбитий лоб, поламаний ніс, черепно мозкова травма, струс головного мозку. І це я заробила таку подяку на виклику за свою роботу".

Олена Михайлова в складі бригади швидкої виїхала на виклик, щоб надати допомогу чоловікові, який травмував ногу. Разом із потерпілим, розповідає жінка, був товариш - добряче напідпитку і постійно норовив вдарити когось із медиків.

"Надавали цьому хлопчині допомогу, а той - коли заважав з одної і з другої сторони - ми його просили вийти і не заважати. Коли я сказала що покличу поліцію, то він у мене з рук виривав рацію. Скакав битися до водія через сидіння", - розповідає Олена Михайлова, лікар станції швидкої допомоги.

На "швидкій" жінка працює вже 33 роки, каже - на викликах траплялося всяке: і словесні образи, і погрози. Але, щоб стусаном її вклали на лікарняне ліжко - таке вперше.

"Я закрила двері в салоні машини і в цей момент, я не знаю звідки - це долі секунди - мені прилітає удар в лоб, я зі всієї сили вдраюся боком голови об машину і "поїхала" по машині, і так спустилися до низу", - розповідає Олена Михайлова, лікар станції швидкої допомоги.

Нападникові вдалося втекти. Тепер його розшукує поліція.

"На разі слідством особа зловмисника встановлена. Після завершення лікування потерпілої буде призначена судово-медична експертиза, за результатами якої буде прийняте рішення, зокрема і про повідомлення зловмиснику про підозру злочину", - повідомила Марія Юстицька, прес-офіцер ГУ НП у Рівненській області.

Такі випадки стали далеко не поодинокими, розповідають медики. Щоразу, коли їдуть на виклик, не знають - чим усе може закінчитися. І в унісон стверджують: вони беззахисні перед агресивними пацієнтами. Медики закликають запровадити кримінальну відповідальність за такі дії.

"Кваліфікувати їх згідно кримінального кодексу як перешкоджання професійній діяльності. Аналогічно є таке в журналістській практиці. Стосується це правоохоронців. Забезпечити організувати безпеку тих бригад", - говорить Андрій Бортнік, головний лікар Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Утім, навіть елементарного - бригади швидких не мають. Ані газових балончиків, ані тривожних кнопок. Лікарі кажуть - писали листи і до Верховної ради, і до Кабміну. Але відповіді - жодної. Тож поки що сподіватися можуть лише на себе.