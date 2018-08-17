Музикант, шоумен, письменник, патріот - ким тільки не був Кузьма за життя. Безліч ідей, які не встиг втілити. І величезний слід в історії, який залишив по тридцяти роках на сцені. Як народжувалась людина-легенда - дивіться далі.

Скрябін - зворотній відлік.

Його проводжали тисячі і досі сумують мільйони. Для багатьох Кузьма Скрябін був більш ніж поп-зіркою.

"2 лютого 2015-го - остання мить життя. Музикант гине в автокатастрофі. По собі залишає питання. Фатальний збіг чи чиясь помста?"

"Я показую - Вам, депутати, і пане Президенте, нашу Україну - то є траса "Олександрія - Кривий Ріг". Дякую вам, за то шо ... всі бабки" - останнє відео Кузьми. Як завжди не соромився говорити правду. Він саме повертався з концерту в Кривому Розі. Того року гурту "Скрябін" виповнилося 25.

Вчив не боятися, не гаяти часу. Таким був сам - у зрілих піснях і на перших фестивалях "Червона Рута", в особистому житті і в роботі. Крім музики, встигав безліч справ. На цьому відео Кузьмі 39. Він - ведучий програми "Шанс" на Інтері.

"Часу вільного тотально нема, але зате є в чому жити. Ти довго живеш - ти поки приходиш, збігаєш на ту роботу, потім з'їздиш на концерт, знімешся в "Шансі", в "Шиканемо" - життя стає в п'ять разів довшим".

Вмів жартувати, знаходив час на роздуми. Написав три книги. В одному з інтерв'ю зізнався: найбільше пишався піснею "Мам" - про найдорожчу. Днями матір музиканта Ольга Кузьменко презентувала книгу "Колискова для Андрійка". Про дитинство маленького Кузьми.

Коли Кузьма загинув, йому було 47. Хоч не встиг втілити всіх планів, його ідеї продовжують жити уже без нього. За місяць у прокат вийде перша екранізація його повісті "Місто, в якому не ходять гроші". За кадром звучатиме голос Скрябіна.