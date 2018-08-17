За попередню добу штаб Об'єднаних сил зафіксував три десятки обстрілів наших позицій з боку російських окупантів. Втрат серед українських бійців немає.

Бойовики били з гранатометів та кулеметів уздовж всієї лінії розмежування. Подекуди застосовували БМП. Найгарячіші ділянки фронту - Кримське, Новгородське, Павлопіль та Водяне. Захисників Світлодарська противник, як і напередодні, знову атакував із "Градів" з боку окупованого Дебальцевого.

Зранку найманці поновили атаки. Під обстріли потрапили наші "опорники" на західних околицях Донецька і на приморських рубежах.

Детальніше про ситуацію на фронті - Ірина Баглай.

"Это снайпер работает. Видать, где-то что-то увидел".

"У них определенное время работал снайпер, снайпер перезаряжается - работают плотнее пулеметы, пока отработали пулеметы - начинает работать снайпер, пулемет перезаряжается", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Роботу снайперських груп на собі відчули піхотинці на всіх ділянках фронту. Найімовірніше, це гастролери із сусідньої Росії, припускають військові. І професійні стрільці.

"Працюють в "двоечках, троечках", працюють снайпера по два чоловіка, по три - один корегує, другий наводиться, третій може спеціально вводити в оману", - розповідає Захар, військовослужбовець ЗСУ.

За характером ведення вогню наші військові вже визначають - чи то провокація, чи цілеспрямована атака. Тож зайвий раз на хитрість ворога не відповідають.

"Зазвичай ми на таке не піддаємось. Провокативний вогонь і на нашому напрямку - найчастіше снайпера працюють і скоріше за все - якщо з одного поста, то найвірогідніше щоб ми дали "отвєтку" і висунули голову і тоді буде працювати снайперська пара", - говорить Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.

Перевіряють піхотні рубежі бойовики не лише зі стрілецької зброї. Хлібне перемир'я дозволило російським окупантам перегрупуватися і вдарити з новою силою. Вперше за три місяці бойовики вгатили з реактивної артилерії. 13 ракет "Град" розірвалися на Світлодарській дузі.

"Все началось с того, что они кидали осветительные, которые не взрываются, а просто свет - может, пристреливались… А последнее время - когда пристрелялись начали кидать уже боевые", - розповідає Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Цей обстріл для ворога був безрезультатний. Усі бійці встигли сховатися в укриття, бліндажі витримали. Та окрім снарядів і мін посеред дня бойовики ведуть вогонь і з зенітних установок. Лісиста місцевість та пагорби дозволяють вести вогонь непоміченими і мобільно ховати зенітку.

"Перше що чується - це хлопки "виходів", потім пішли в небі розриви з осколочно-фугасних снарядів. Ці осколочно-фугасні снаряди призначені для ураження повітряних цілей - вони пролітають певну дистанцію, потім самоліквідовуються", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Якщо хтось потрапить під таку зливу з гострого залізяччя, наслідки можуть бути фатальні.

"23 мм снаряд - його вага 400 г. Якщо воно розривається - це як розрив гранати. Якщо людина знаходиться безпосередньо під місцем розриву снаряду - результати можуть бути плачевні", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

По мішені успішно відпрацював підрозділ нашої протиповітряної оборони. Армійцям вдалося збити російський безпілотник, який рухався з боку окупованого Первомайська у тил території, підконтрольній Україні.