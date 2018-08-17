Львівщина стане 20 областю, де впроваджують інклюзивне навчання. Сьогодні у Городоцькій школі №5 відкрили інклюзивно-ресурсний центр.

А у Львові відбувся форум українознавчих суботніх та недільних шкіл, які працюють за кордоном. Вчителі з 36 країн світу обговорювали як заохочувати дітей вчити мову та історію, прищеплювати любов до культури та традицій.

"Захист української мови - це питання національного значення, бо мова - це символ держави. Українське освітнє середовище за кордоном є джерелом поширення української мови, історії і культури. І саме від вас залежить, як буде сьогодні поширюватися інформація про події, які відбуваються в Україні. Це вкрай важливо для зміцнення іміджу нашої держави на міжнародній арені", - наголосила Марина Порошенко, голова благодійного "Фонду Петра Порошенка".