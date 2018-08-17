В Іспанії згадують жертв теракту. Рік тому в Барселоні фургон на великій швидкості наїхав на людей, що гуляли вулицею Рамбла. Тоді загинуло 14 людей, а більше сотні отримали поранення. Відповідальність за скоєне взяла на себе ісламська держава.

Сьогодні понад 5 тисяч людей вийшли на вулицю, аби вшанувати пам'ять загиблих.

"Сьогодні ми маємо бути тут, на вулиці, разом із жертвами теракту та їхніми сім'ями. Ми зібралися, щоб показати нашу головну мету - зупинити війни, насилля, заборонити зброю і все, що викликає зло на цій землі. Цей день ми будемо пам'ятати усе своє життя", - говорить Нурія Віняліс, шкільна вчителька.