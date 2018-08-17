ДТП у Німеччині: постраждали 16 пасажирів автобуса [ Редактировать ]
Серйозна ДТП в Німеччині. В аварію потрапив міжміський рейсовий автобус. Травми і поранення отримали 16 людей. Тетяна Логунова - докладніше.
Аварія сталася рано-вранці, на автобані поблизу міста Росток. Рейсовий автобус, який прямував зі Стокгольма до Берліна, - з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. У салоні було 63 людини - пасажири та два водії, які працювали позмінно.
"Внаслідок ДТП, 16 осіб дістали серйозні травми і зараз перебувають у лікарнях. Чотирьох із них - ми евакуювали гелікоптерами. Решту - медики оглянули на місці й надали необхідну допомогу", - повідомив Міхаель Фенглер, представник поліції.
За даними німецьких ЗМІ, серед пасажирів були громадяни двадцяти двох країн. Яких саме - поки що невідомо. Утім, як і не встановлена причина аварії.
"Наразі ми проводимо розслідування. Серед іншого, допитуємо водія та вивчаємо дані реєстратора. Сподіваємося, що ця інформація допоможе нам зрозуміти, що сталося", - повідомляє Герт Фрам, представник поліції.
Кілька можливих версій уже відкинули. У водія взяли тест на алкогольне сп'яніння, і він виявився негативним. А автобус, за даними ЗМІ, був технічно справний.
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