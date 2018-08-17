Врятувати Софію. П'ятирічній харків'янці терміново потрібна пересадка нирки. Дівчинка перенесла грип, який дав тяжкі ускладнення. Відмовили нирки. Зараз дитина - в повній залежності від перитонеального діалізу, який їй роблять щодня. Та Софія має шанс на повноцінне життя. Для цього потрібно зібрати ще 30 тисяч євро, щоб оплатити трансплантацію в німецькій клініці.

П'ятирічна Соня показує свої малюнки і виводить пензликом ім'я.

"Эс, о, эн, я. Соня!"

Вона мріє піти до школи.

"Буду писати и читати!"

І, як справжня актриса - співає дуетом разом із сестрою-близнючкою. Та поки що життя дівчинки повністю залежить ось від цього апарата перитонеального діалізу, який замінює їй нирки.

"Это раствор глюкозы и много еще всяких ингредиентов, он заливается в брюшную полость, и функцию почек - выполняет кишечник".

Нирки в Софії відмовили два з половиною роки тому. Дівчинка захворіла на грип, який дав ускладнення. Важка форма запалення легень, реанімація і три тижні на апараті штучного дихання.

"В реанимации Соня была 2 месяца, два с половиной. Мало кто верил, как мне потом сказали, что она выживет. Она была очень тяжелой", - розповідає Ірина Нікітіна, мати дівчинки.

Сан-авіацією дитину доправили до київського "Охматдиту". Там їй покращало. Однак нирки так і не запрацювали. Рідні та друзі шукали лікарів і клініки, які могли би врятувати Софію.

"Так хотелось, чтобы почка заработала, чтобы чудо произошло, так хотелось, что решили, что будем еще эти анализы, посылать другим врачам по другим больницам. И по форумам всех с почечной недостаточностью детей общались, переписывались с людьми", - говорить Лілія, подруга родини.

Та остаточний вердикт лікарів такий - дівчинку врятує лише пересадження нирки.

"Вкрай необхідна їй трансплантація нирки. І якщо це довгий термін, коли діти знаходяться на діалізі, то вони мають кісткові ускладнення, ускладнення з серцем, проблеми з харчуванням, проблеми з вагою", - говорить Марія Пономарьова, завідувач відділення інтенсивної терапії та хронічних інтоксикацій Українського дитячого центру токсикології НДСЛ "ОХМАТДИТ".

Нирка від батьків Соні не підійде. Тож потрібно шукати "неродинного" донора. Зробити трансплантацію обіцяють німецькі лікарі. Коштує така операція - 65 тисяч євро. Половину - родина змогла зібрати самотужки.

"Осталось 30 тысяч евро. 35 тысяч мы уже собрали - больше половины", - говорить Ірина Нікітіна, мати дівчинки.

Шанси на повноцінне життя в дівчинки є. Батьки вірять, що з допомогою небайдужих їхня донька таки одужає і зможе здійснити ще одну свою мрію - поїхати до моря.

Допомогти Софії зможете і ви. Гроші можна перерахувати на картку:

Карта ПриватБанку

4149 4378 6052 0194

Геращенко А.Н.

Телефон мами дівчинки (+38050) 323-04-04 Ірина