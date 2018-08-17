Курс доллара упал на межбанке [ Редактировать ]
17 августа торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,85/27,89 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 27,75/27,78 гривны за доллар. Таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,75 гривны за доллар, максимальные - 27,94 гривны за доллар. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,78 гривны за доллар, максимальные – 27,97 гривны за доллар, сообщает "Ліга.Финансы".
Курс гривны к доллару к окончанию межбанковских торгов 17 августа. Табл.: "Ліга.Финансы"
Торги по евро начались с котировок 31,7155/31,7583 гривны за евро, к закрытию котировки составили 31,6683/31,6997 гривны за евро.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4169/0,4179 гривны за евро, к закрытию котировки составили 0,4118/0,4126 гривны за евро.
При этом, Национальный банк Украины на 17 августа ослабил курс гривны до 27,67 гривен за доллар.
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