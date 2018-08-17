Турция пригрозила Штатам возмездием после заявлений Минфина США о возможности новых санкций в отношении Анкары.

С соответствующим заявлением правительство Турции выступило 17 августа, после того, как Соединенные Штаты анонсировали штрафные меры из-за отказа суда в Измире освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Deutsche Welle.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан сообщила, что Анкара в соответствии с доступными в рамках Всемирной торговой организации механизмами уже отреагировала на повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50 процентов.

"Мы продолжим" предпринимать соответствующие шаги на данном направлении, указала Пекджан.

При этом 17 августа турецкая лира после небольшого укрепления в минувшие дни продолжила падение по отношению к американскому доллару. В отдельные моменты торгов она торговалась по отношению к американской валюте на уровне в 6,1 лиры за доллар, тем самым обесценившись еще на 5%.

Удержание Брансона под арестом и нарушения прав человека властями Турции послужили поводом для введения санкций США в отношении глав МВД и Минюста страны. Вскоре Трамп также объявил о повышении вдвое пошлин на сталь и алюминий, поставляемых из Турции.

Кроме того, Турция угрожает США поиском новых союзников.