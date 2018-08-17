Львов - залило. Дождь, который шел около часа, превратил улицы города в реки. Машины буквально плавали в воде. Из-за грозы - трамваи и троллейбусы - остановились. По некоторым улицам проехать было невозможно.

Но находчивые львовяне - придумали выход...

Несколько девушек уселись в резиновую лодку и поплыли по улице Сахарова. Дождевые потоки затопили подземные переходы, а в некоторых местах - провалился асфальт. Стекать воде было некуда, ливневки - забиты мусором.