После дождя: по львовским улицам девушки проплыли на лодке [ Редактировать ]
Львов - залило. Дождь, который шел около часа, превратил улицы города в реки. Машины буквально плавали в воде. Из-за грозы - трамваи и троллейбусы - остановились. По некоторым улицам проехать было невозможно.
Но находчивые львовяне - придумали выход...
Несколько девушек уселись в резиновую лодку и поплыли по улице Сахарова. Дождевые потоки затопили подземные переходы, а в некоторых местах - провалился асфальт. Стекать воде было некуда, ливневки - забиты мусором.
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