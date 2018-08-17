Ветераны АТО призывают утвердить День скорби 29 августа [ Редактировать ]
Появится ли в Украине День памяти погибших защитников? Ветераны АТО и родственники погибших на Донбассе предлагают Президенту утвердить День скорби 29 августа.
Именно в этот день в 2014 году произошли трагические события под Иловайском. Тогда, по официальным данным, погибли 366 украинских военных. Около полутысячи получили ранения. Более сотни попали в плен и пропали без вести.
Каждый год 29 августа, в день Иловайской трагедии, люди собираются на Михайловской площади в Киеве, чтобы почтить память павших. В этом году здесь установят электронный терминал "книга памяти" с информацией о каждом погибшем воине.
"Всіх героїв війни - це ДАП і Дебальцево і Широкино і Світлодарська дуга і Авдіївка це не важливо. Братерство каже, що хай цей день 29 серпня буде днем пам'яті всіх загиблих", - говорит Игорь Гевко, ветеран, представитель ОО "Сармат".
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