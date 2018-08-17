14 раз боевики открывали огонь за сегодня. Один украинский военный ранен. Противник бил из гранатометов и пулеметов вдоль всей линии разграничения.

Самые горячие участки - Крымское, Новгородское, Павлополь и Водяное. В Светлодарске наемники атаковали "Градами". Подробнее о ситуации на фронте - расскажет наш военкор Ирина Баглай.

"Это снайпер работает. Видать, где-то что-то увидел".

"У них определенное время работал снайпер, снайпер перезаряжается - работают плотнее пулеметы, пока отработали пулеметы - начинает работать снайпер, пулемет перезаряжается", - рассказывает Александр, военнослужащий ВСУ.

Присутствие снайперских групп противника пехотинцы ощутили на всех участках фронта. Гастролеры из России, профессионалы со специальной подготовкой - говорят военные.

"Працюють в "двоечках, троечках", працюють снайпера по два чоловіка, по три - один корегує, другий наводиться, третій може спеціально вводити в оману - ця війна базується на військовій хитрості", - говорит Захар, военнослужащий ВСУ.

Бойцы уже научились определять, провокация это или направленная атака. Поэтому лишний раз на хитрость врага не отвечают.

Хлебное перемирие позволило противнику перегруппироваться, и российские оккупационные силы ударили по подконтрольной Украине территории из реактивной артиллерии. Впервые за три месяца на наших позициях разрывались ракеты "Града" в районе Светлодарской дуги. Наемники выпустили 13 снарядов.

"Все началось с того, что они кидали осветительные, которые не взрываются, а просто свет - может, пристреливались… А последнее время - когда пристрелялись начали кидать уже боевые", - говорит Максим, военнослужащий ВСУ.

Среди наших военных - без потерь. Помимо снарядов и мин, боевики посреди дня обстреливают позиции и из зенитных установок. Лесистая местность и пригорки позволяют спрятать зенитку и мобильно скрыться с передовой.

"Ці осколочно-фугасні снаряди призначені для ураження повітряних цілей - вони пролітають певну дистанцію, потім самоліквідовуються", - рассказывает Александр, военнослужащий ВСУ.

Если человек попадет под такой дождь из острого железа, последствия для него могут быть фатальными

"23 мм снаряд - його вага 400 г. Якщо воно розривається - це як розрив гранати. Якщо людина знаходиться безпосередньо під місцем розриву снаряду - результати можуть бути плачевні", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

Разведку боем боевики чередуют с разведкой с воздуха. Огневому подразделению противовоздушной обороны удалось сбить российский беспилотник. Со стороны оккупированного Первомайска он направлялся в глубокий тыл подконтрольной Украине территории.