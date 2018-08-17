Кислотой в лицо: полиция поймала организаторов нападения на Гандзюк (фото) [ Редактировать ]
Полиция задержала еще двух мужчин, которые подозреваются в нападении с серной кислотой на активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
"Сегодня Национальной полицией Украины совместно со Службой безопасности Украины задержаны двое лиц, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления К.Гандзюк, которое произошло 31 июня в городе Херсон", - написал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в Facebook.
По словам Шевченко, один из задержанных - "гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, которое покупало орудие преступления (серную кислоту)". С ним сейчас "проводятся следственные действия".
Что касается второго задержанного, следователи устанавливают его роль в совершении преступления.
Ранее задержанный по подозрению в покушении на убийство Гандзюк Николай Новиков сейчас находится под стражей. Он подал апелляцию на эту меру пресечения.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
3 августа первый подозреваемый в нападении был схвачен полицией, его показали общественности в суде.
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