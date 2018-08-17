В Ривне врач скорой помощи оказалась в больнице. Бригада неотложки выехала на вызов, а в результате - медик получила удар кулаком в лицо. Почему - выясняла Снежана Сидорук.

"В мене розбитий лоб, поламаний ніс, черепно мозкова травма, струс головного мозку. І це я заробила таку подяку на виклику за свою роботу".

Елена Михайлова в составе бригады скорой выехала на вызов - оказать помощь мужчине, который травмировал ногу. Вместе с ним, рассказывает женщина, был товарищ - изрядно навеселе. И постоянно норовил ударить кого-то из медиков.

"Надавали цьому хлопчині допомогу, а той - коли заважав з одної і з другої сторони - ми його просили вийти і не заважати. Коли я сказала що покличу поліцію, то він у мене з рук виривав рацію. Скакав битися до водія через сидіння", - рассказывает Елена Михайлова, врач станции скорой помощи.

На "скорой" женщина работает 33 года, говорит - во время вызова бывает всякое: и оскорбления, и угрозы. Но чтобы получить удар в лицо, да еще такой силы... впервые.

"Я закрила двері в салоні машини і в цей момент, я не знаю звідки - це долі секунди - мені прилітає удар в лоб, я зі всієї сили вдраюся боком голови об машину і "поїхала" по машині, і так спустилися до низу", - рассказывает Елена Михайлова, врач станции скорой помощи.

Нападавший скрылся. Полиция уже установила личность, его разыскивают.

"Після завершення лікування потерпілої буде призначена судово-медична експертиза, за результатами якої буде прийняте рішення, зокрема і про повідомлення зловмиснику про підозру злочину", - сообщила Мария Юстицкая, пресс-офицер ГУНП в Ривненской области.

В последнее время подобные случаи - не редкость, рассказывают медики. Каждый раз, когда едут на вызов, не знают, чем все может закончиться. И в унисон утверждают: они беззащитны перед агрессивными пациентами. Поэтому призывают - ввести уголовную ответственность за такие действия.

"Кваліфікувати їх згідно кримінального кодексу як перешкоджання професійній діяльності. Аналогічно є таке в журналістській практиці. Стосується це правоохоронців. Забезпечити організувати безпеку тих бригад", - говорит Андрей Бортник, главный врач Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Впрочем, даже элементарного у бригад "скорых" нет. Ни газовых баллончиков, ни тревожных кнопок. Врачи говорят - писали письма и в Верховную раду, и в Кабмин. Но ответов не дождались. Пока надеются только на себя.