11 тысяч новых исков подали в суды пенсионеры-силовики. Сегодня они снова встречались с руководством Пенсионного фонда.

Чиновники уверяют, что готовы погасить все долги, но при этом отмечают, что большинство судебных решений - спорные.

Нардеп Сергей Каплин, в свою очередь, заявляет, что власти не хотят выплачивать бывшим правоохранителям положенные суммы, и грозит массовыми протестами.

"3 млн родин і ми готуємося до акції протесту восени. Сьогодні зустрілися з керівництвом Пенсійного фонду і поставили свої ультимативні вимоги до уряду і всіх соц-інститутів .

Перше: виплатіть 11 тисячам людям, які зараз ходять по судам, які зараз є проміжкові і остаточні судові рішення, заборгованості з приводу пенсій.

Друге: виплатіть і перерахуйте відповідно до чинного законодавства, а не 103 постанови, відповідно до Конституції пенсії військовим пенсіонерам. Тим, хто боронив кордони нашої держави", - подчеркнул Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии Украины".