Жилой комплекс - вместо парка и школы. В Вишневом под Киевом застраивают территорию, которую выделили под городской парк.

Жители добились запрета на строительство. Но работы не прекратили, а на территории парка появились еще два новых котлована. В деталях разбиралась Ксения Барвиненко.

На этих 10-ти гектарах должны быть парк и новая школа. Но территория зарастает многоэтажками. Активисты каждый день дежурят в парке, а вчера вышли на акцию протеста, которая закончилась дракой и поджогом.

"В нас була мирна акція, але серед нас почали заходити "тітушки", вели себе дуже грубо, штовхали жінок і власне на це жителі дуже бурхливо відреагували - почали валити паркан, нас почали обливати з газових балончиків, у нас потруїлися діти, які стояли на відстані п'яти метрів, жінки потруїлися і потім пішла "заворуха", - рассказывает Наталья Коробенко, участница акции протеста.

Несмотря на судебный запрет строительства и протесты местных жителей, застройщик продолжает работы. Этот котлован на территории городского парка в Вишневом выкопали за три дня. Соседний - уже залили бетоном и готовят к строительным работам.

Застройщик утверждает - все разрешительные документы у него есть, а землю взял в аренду еще 10 лет назад. Только показать бумаги не может, якобы все они в одном экземпляре.

"Дана земельна ділянка начебто була передана підприємству "Євро 200" на підставі рішення міськради за 2007, однак депутати міськради тієї каденції одноголосно стверджують, що питання про передачу цієї ділянки в оренду не розглядалось", - утверждает Дмитрий Васюк, юрист, участник акции протеста.

Почему местные власти не реагируют, мы хотели узнать непосредственно у городского головы Вишневого. Но Илья Диков на звонки не отвечает, а на рабочем месте мы его не застали.

Мер від цієї позиції більш менш відсторонився, бо він посадова особа, він не може втручатись в справи, які існують в місті, але згідно Конституції - він, як міський голова, обраний територіальною громадою - має відстоювати ці інтереси. Така вичікувальна позиція без рішучих дій - наводить на таку думку, що він і не хоче нічого робити", - убежден Артур Глинский, участник акции протеста.

А тем временем, активисты готовят очередной судебный иск, пытаясь вернуть городу парк.