Сам себе хакер. В США 11-летний подросток всего за 10 минут взломал сайт, который обеспечивает выборы в США. Но получил не штраф, а... приз. Все подробности - знает Дмитрий Анопченко.

"Выборы в Конгресс уже в ноябре, но вмешаться в подсчет результатов способен даже ребенок", - утверждают в Демократической партии. А тем, кто не верит, - готовы предоставить доказательства. И вот одно из них: на конференции хакеров, которая проходила в эти дни в Лас-Вегасе, 11-летний мальчик у всех на глазах меньше чем за 10 минут взломал сайт избирательной системы США.

Он легко преодолел защиту сайта, а затем - изменил результаты выборов в штате Флорида. Более того, помимо него, с задачей - пусть и за большее время - справились еще 35 человек. Старшему из которых 17, а младшему - 6 лет. Понятно, что нарушать закон им никто не позволил, взламывали не реальный сайт, а его копию. Но факт сам по себе поразительный - если даже 6-летний ребенок смог поменять имя победителя на выборах и количество полученных им голосов!

Когда в штатах отказались от бумажных бюллетеней, всем казалось - наконец-то, не будет даже сомнений в честности подсчета голосов. Но в комитетах Конгресса мне рассказали - первый тревожный звоночек был еще в 2016-м, когда выяснилось - хакеры получили доступ к программному обеспечению, разработанному для проведения выборов, к базам данных финансирования кампании и даже личным данным избирателей - причем пытались эти списки менять и редактировать.

Все это было еще при Обаме, но за два прошедших года штаты так и не смогли ничего кардинально изменить. Софт остался прежним, устройства для голосования - все с теми же устаревшими протоколами безопасности.

Этот пост в соцсети на днях шокировал Америку: девочка снимает на видео, как взломать машину на избирательном участке. Ловкость рук - и никакого мошенничества:

"Эта машина применяется в 18-ти штатах. Я сейчас покажу, как ее можно взломать всего за 2 минуты..."

И действительно - меньше двух минут несложных манипуляций - и есть доступ к меню, в котором можно что угодно изменить.

Так что Конгресс не зря обеспокоен - проблема очень серьезная, если уязвимость избирательных технологий очевидна даже детям. Но времени для изменений осталось всего 2 месяца.