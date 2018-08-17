Ограбление инкассаторов: в Днепре схватили дерзких преступников (видео) [ Редактировать ]
В Днепре задержали мужчин, которые 13 августа ограбили на полмиллиона гривен инкассаторов.
"Двое нападающих на автомобиле с номерными знаками "Свадьба" совершили разбойное нападение на сотрудников предприятия розничной торговли. Под угрозой пистолета они завладели выручкой сети магазинов", - напомнила пресс-служба МВД в Facebook.
Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье "Разбой", что предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 13 августа, в Днепре на улице Космической неизвестные на Mitsubishi Lancer напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин большую сумму денег
по теме
Инкассаторов Днепра ограбили на полмиллиона гривен
В Днепре напали на инкассаторов. Они как раз собирали выручку в торговых точках, когда к ним внезапно подъехала машина с номерами "свадьба" - из нее выскочили двое грабителей
В Днепре дерзко ограбили инкассаторов (фото)
В Днепре неизвестные на иномарке с номерами "Свадьба" напали на инкассаторов и отобрали полмиллиона гривен
ДТП у Дніпрі: легковик та автобус не розминулися на дорозі
У передмісті Дніпра службовий автобус, який перевозив працівників одного з заводів, зіткнувся з легковиком
В жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек (видео)
На автодороге Днепр-Мелитополь автобус Mercedes, перевозивший пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем Opel и перевернулся
Возле Днепра легковушка на полном ходу протаранила автобус с пассажирами
В салоне было 25 пассажиров - двое погибли на месте, 16 - пострадали, "неотложки" одна за другой увозили людей в больницу