В Днепре задержали мужчин, которые 13 августа ограбили на полмиллиона гривен инкассаторов.

"Двое нападающих на автомобиле с номерными знаками "Свадьба" совершили разбойное нападение на сотрудников предприятия розничной торговли. Под угрозой пистолета они завладели выручкой сети магазинов", - напомнила пресс-служба МВД в Facebook.

Злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье "Разбой", что предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 13 августа, в Днепре на улице Космической неизвестные на Mitsubishi Lancer напали на ВАЗ 2106 и отобрали у находящихся в салоне мужчин большую сумму денег