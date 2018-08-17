Ровно четыре года назад УПЦ возглавил Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. По этому поводу в Киево-Печерской Лавре провели службу. Продолжит Юлия Жешко.

С первым звоном колокола в Успенском соборе собралмсь верующие, на праздничную молитву. В честь четвертой годовщины предстоятельства Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Помолиться за мир съехались верующие из многих стран. Некоторые из них в Украине впервые.

"Я вообще-то в Украине только первый раз. Приехал, чтобы посмотреть на Киево-Печерскую Лавру. - Нравится? - Да, тут очень красиво", - говорит Григорий, паломник.

"30 лет уже прихожанка Киево-Печерской Лавры. Я в Скандинавии живу, 18 лет не приезжала. А сегодня приехала", - говорит Ирина, паломник.

Из разных стран приехали не только верующие, но и священнослужители. Они приняли участие в праздничной литургии и передали Митрополиту Киевскому и всея Украины поздравления от тех, кто не смог приехать:

"В вашем лице мы видим отца украинской православной церкви. Вы вносите огромный вклад в развитие епархиальной жизни и восстановления поруганных святых".

Сам Митрополит отметил, что и весь мир сейчас переживает непростые времена. Но, несмотря на это, его объединяет вера.

"Мы сейчас живем в особенное время - время особых испытаний. И слава Богу, что вашими молитвами, вашей помощью, мы храним чистоту веры православной. Храним верность каноническим преданиям. Хотя сегодня, мир предлагает нам иные законы, противоречащие Богу, но обещающие что-то великое и непостижимое. Оно то, будет - великое и непостижимое, но будет иметь знак минус", - говорит Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, предстоятель УПЦ.

При этом, Православная церковь едина и нерушима - раскол ей не грозит, заявил предстоятель.

"Ваше терпение, ваша любовь воодушевляет меня и не дает унывать в тех обстоятельствах, которых мы находимся. Воодушевляет меня идти твердыми стопами", - говорит Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, предстоятель УПЦ.

Выразить уважение Митрополиту Киевскому и всея Украины приехал народный депутат Вадим Новинский. Он уверен, что с ответственностью, которую взял на себя предстоятель УПЦ, - справился бы не каждый.

"Блаженнейший Онуфрий ведет корабль церкви в соответствии с церковными законами и традициями, не давая ему уклонятся в сторону. Под всеми веяниями политической жизни. Он не дал за 4 года втянуть церковь в политику, как бы этого не хотели власти. Блаженнейший Митрополит Онуфрий - это пример настоящего служения. Он выполняет заповедь Христову - "кто хочет быть из вас первым, тот будет вам слугой". Он показывает, в чем предназначение этой власти и цель. Цель этой власти - это служение другим", - подчеркнул Вадим Новинский, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Украинская православная церковь призывает людей к миру, говорит политик. Тем более в эти непростые времена.

"Ну а мы стоим здесь. В вере, около нашего пастыря, возле нашей церкви. Будем идти до конца, с нами Бог", - говорит Роман, прихожанин Киево-Печерской Лавры.

Молитва завершилась причастием. И все верующие получили благословение.