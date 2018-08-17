Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сделал Америку великой и тем самым выполнил предвыборное обещание.

"Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше", - написал Трамп в Twitter 17 августа в рамках полемики с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США.

Сделать Америку снова великой было основным лозунгом предвыборной кампании Трампа. Так в его штабе хотели дать народу понять, что кандидат намерен исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту президента.

Куомо, представляющий Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился. 15 августа он заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом они не были такими уж великими.

В этот же день в арбитражный суд Нью-Йорка поступил иск от избирательного штаба Дональда Трампа в отношении бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, которая своей книге Unhingend нелицеприятно отзывается о Трампе.