США передали Украине военную технику (видео) [ Редактировать ]
Соединенные Штаты передали Украине два контрбатарейных радара. Церемония передачи оборудования прошла при участии посла США в Украине Мари Йованович 17 августа.
Подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа AN/TPQ предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Одновременно такой радар может обрабатывать ведение огня из 10 различных видов оружия из нескольких мест и определять позиции после обнаружения первого выстрела.
В Минобороны сообщили, что с 2014 года американская сторона передала ВСУ более трех десятков таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций.
Тем временем Украина начинает массовое производство ракетного оружия.
по теме
Война на Донбассе: ранены украинские военные
За прошедшие сутки, 10 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям войск Операции Объединенных сил
Россия может прекратить войну на Донбассе в любое время - Волкер
Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.
На Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам
На Донбассе боевики совершили десятки обстрелов по населенным пунктам, среди которых Марьинка, Широкино, Светлодарск и другие
На Донбассе ранили украинских военных
На Донбассе обстреляли позиции ВСУ, в результате чего трое военнослужащих получили ранения
"Пули пролетели над головами": патруль ОБСЕ попал под обстрел
Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ утром 16 августа попал под обстрел вблизи населенного пункта Гольмовский