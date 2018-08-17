Соединенные Штаты передали Украине два контрбатарейных радара. Церемония передачи оборудования прошла при участии посла США в Украине Мари Йованович 17 августа.

Подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа AN/TPQ предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Одновременно такой радар может обрабатывать ведение огня из 10 различных видов оружия из нескольких мест и определять позиции после обнаружения первого выстрела.

В Минобороны сообщили, что с 2014 года американская сторона передала ВСУ более трех десятков таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций.

Тем временем Украина начинает массовое производство ракетного оружия.